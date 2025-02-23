للحامل.. إرشادات غذائية وصحية لصيام آمن ومريح| شاهد

يعتبر صيام الحامل في رمضان موضوع حساس يتطلب اهتماماً خاصاً، ويعتبر الأطباء أن الصيام قد يؤثر على صحة الأم والجنين، لذا يُنصح بمراجعة الطبيب قبل اتخاذ القرار .

وتقدم “البوابة نيوز” عدة نصائح للحامل من أجل صيام آمن:

شرب كميات كافية من الماء وتناول الخضروات الطازجة والعصائر للحفاظ على ترطيب الجسم أثناء الصيام

تناول البروتينات مثل اللحم المطبوخ، البيض، والمكسرات للمساهمة في الحفاظ على صحة ونمو الجنين

الحد من الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل المقليات على معدة فارغة

تناول 2-3 أنواع من الفاكهة، حيث تحتوي على سكريات طبيعية ومعادن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة

الاسترخاء خلال ساعات الصيام وتجنب الأنشطة البدنية المجهدة مثل المشي لمسافات طويلة

التقليل من الحلويات والشوكولاتة، لتجنب رفع مستوى السكر في الدم بسرعة ثم هبوطه فجأة، مما يسبب الشعور بالتعب

تنظيم الأعمال اليومية لتوفير الوقت للراحة، مع تأجيل المهام التي تتطلب طاقة عالية إلى وقت الإفطار

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية قبل أسبوعين من بداية الصوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً لتأقلم الجسم مع الصيام

إجراء فحوصات طبية دورية لمتابعة مستويات السكر في الدم والتأكد من عدم وجود مشاكل صحية

في حال الشعور بأي أعراض غير طبيعية خلال الصيام، يجب كسر الصيام فورًا واستشارة الطبيب.

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