الاحتلال يهاجم مواقع عسكرية في بعلبك وجنوب لبنان

قال جيش الاحتلال إنه هاجم مواقع عسكرية، اليوم الأحد، بزعم احتوائها على منصات لإطلاق الصواريخ وأسلحة في منطقة بعلبك وعدة مناطق أخرى في جنوب لبنان، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفق بيان الاحتلال، فإن هذه الضربات جاءت بعد رصد "أنشطة عسكرية" لحزب الله، معتبرًا أنها تشكل "تهديدًا لأمن إسرائيل" وانتهاكًا للتفاهمات القائمة بين الطرفين.

وأكد جيش الاحتلال استمراره في تنفيذ عمليات عسكرية لإزالة أي تهديد محتمل، على حد تعبيره.

وتزامنت هذه الغارات مع مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله والأمين العام هاشم صفي الدين، حيث شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت حشودًا ضخمة لتوديع القياديين الراحلين .