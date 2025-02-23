تفاصيل مصرع سيدة صدمها قطار البدرشين

باشرت جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة استكمال تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها بشأن مصرع سيدة بدائرة مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في الواقعة، وذكروا أن الضحية خلال عبورها السكة الحديد، فوجئت بقدوم القطار، ولم تتمكن من تفاديه، ليصطدم بها، وتفارق الحياة في الحال.

مصرع سيدة صدمها قطار بالبدرشين

وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، كما تم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث صرحت النيابة بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع سيدة في البدرشين، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن الضحية أثناء عبورها السكة الحديد، اصطدم بها القطار، مما أدى إلى مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

كشف رجال المباحث هوية السيدة، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.