حسين الزناتي يزور مؤسسة "البوابة نيوز" ضمن جولاته الانتخابية

زار الكاتب الصحفي حسين الزناتي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مؤسسة البوابة نيوز الإعلامية اليوم الأحد، في إطار جولاته الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر اجراؤها في 7 من مارس المقبل.

وقد استقبلت أسرة "البوابة نيوز" الزميل حسين الزناتي بحفاوة وترحيب كبيرين لما له من اسهامات ملموسة في خدمة الأسرة الصحفية، وأدار "الزناتي" حوارًا أخويا أجاب خلاله على تساؤلات الزملاء.. كما عرض خلال اللقاء أبرز جوانب برنامجه الانتخابي الذي يسعى لتحقيقه حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وخلال اللقاء أكد "الزناتي" أن نجاح المجلس لا يتوقف على فرد واحد، بل يتطلب تضافر جهود الفريق ككل، موضحًا أن دعم الزملاء في اللجان المختلفة يُعتبر العنصر الأساسي لتحقيق أداء متميز.

وأشار إلى أن تجربته في لجان متنوعة داخل النقابة خلال الفترات السابقة، مثل لجنة القيد ولجنة الشؤون العربية، بالإضافة إلى دوره كأمين صندوق، قد زودته بخبرة واسعة ساعدته في تقديم أداء مرضٍ في هذه المجالات.

مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لمجلس النقابة هو تحقيق إنجازات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، مشددًا على أن دور كل عضو يتحدد وفقًا لرؤية الأغلبية داخل الجمعية. وأنه لا يرتبط بأي صحيفة أو مؤسسة معينة، بل يعمل لصالح الجمعية العمومية ككل.

واختتم اللقاء بالتأكيد على احترامه الكامل لإرادة الجمعية العمومية، التي تمثل المرجعية الوحيدة له في عمله النقابي.