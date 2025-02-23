منى ذكي تدعم ريهام عبد الغفور قبل مسلسلها الرمضاني

دعمت الفنانة منى ذكي صديقتها الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد مشاركة الأخيرة في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "ظلم المصطبة".

رسالة الفنانة منى ذكي

ونشرت الفنانة منى ذكي رسالة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، وجاءت رسالتها "متحمسه جداً يا ريكو مبروك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح".

وعلقت الفنانة ريهام عبد الغفور على رسالة الفنانة منى ذكي لها، بكلمات الإمتنان والشكر.

وجاء تعليق الفنانة ريهام عبد الغفور "يا روح قلبي بحبك، انتي مثلي الأعلى طوال الوقت".

تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "ظلم المصطبة"، ويشاركها كوكبة من النجوم.

المسلسل بطولة ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، إياد نصار، بسمة، أحمد عزمي، دياب، والإخراج هاني خليفة.