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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المسلماني يعلن تأسيس أكاديمية ماسبيرو برئاسة درية شرف الدين

درية شرف الدين وأحمد
درية شرف الدين وأحمد المسلماني
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أعلن الكاتب أحمد المسلماني عن تأسيس أكاديمية ماسبيرو، والتي ستقوم بالتدريب الإعلامي للمصريين وغير المصريين، كما ستمنح شهادات معتمدة رسميا من الهيئة الوطنية للإعلام. 


وتضم أكاديمية ماسبيرو معهد الإذاعة والتليفزيون الذي سيتم دمجه في الأكاديمية، كما تضم مدربين ومتخصصين من ذوي الخبرة بالهيئة، وعدد من حملة الدكتوراه من أبناء ماسبيرو، فضلا عن الخبراء البارزين من خارج الهيئة. 


تضم الهيئة مجلسا للأمناء برئاسة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام السابقة، وعضوية نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والكتاب. 


كما تضم الأكاديمية التي تبدأ العمل صيف ٢٠٢٥ استديوهات للتدريب الإذاعي والتليفزيوني، وصالة تحرير للتدريب الصحفي، وسيتم نشر أو بث مشروعات التخرج المتميزة على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون أو على إذاعات وشاشات الهيئة الوطنية للإعلام. 


وقال المسلماني في بيان صحفي: أننا وفي إطار رؤية عودة ماسبيرو سنعمل على حماية المهنة من الابتذال والضعف، والمنافسة في مجال التدريب على الصعيد القاري والإقليمي ،والعمل الجاد علي تقديم موجات متميزة من الإعلاميين الجدد. 


ومن المقرر عرض مشروع الأكاديمية على مجلس الهيئة الوطنية للإعلام في اجتماعاته القادمة.

المسلماني يعلن تأسيس أكاديمية ماسبيرو برئاسة درية شرف الدين