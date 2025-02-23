أدوية محظورة أثناء الحمل.. الصحة تصدر قائمة جديدة.. واستشاري نساء وتوليد: آمان الأعشاب اعتقاد خاطئ

في إطار سعي الدولة للحفاظ على صحة المواطنين وتعزيز الوعي الطبي، أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا جديدًا بشأن خطورة بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب تشوهات خلقية للأجنة، داعية النساء الحوامل أو المقبلات على الحمل إلى توخي الحذر واستشارة الأطباء قبل تناول أي عقاقير.

ويأتي هذا التحذير استنادًا إلى دراسات علمية دقيقة أكدت أن بعض الفئات الدوائية قد تؤثر سلبًا على نمو الجنين، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة على الأطفال حديثي الولادة.



الأدوية التي قد تشكل خطورة على الأجنة

وأكدت الهيئة أن بعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وكذلك بعض أدوية علاج حب الشباب التي تحتوي على مشتقات فيتامين (أ)، قد تشكل خطورة على صحة الأجنة. كما أشارت إلى ضرورة الحذر عند استخدام بعض المضادات الحيوية، خاصةً تلك المنتمية إلى فئة الأمينوغليكوزيدات والسلفا، نظرًا لاحتمال تسببها في مشكلات خلقية. بالإضافة إلى ذلك، حذرت الهيئة من الإفراط في تناول الأدوية العشبية، نظرًا لاحتوائها على مكونات قد تكون غير آمنة خلال الحمل، مؤكدةً أن بعض المستحضرات العشبية قد تحتوي على معادن ثقيلة مثل الرصاص، والتي قد تؤثر سلبًا على صحة الأم والجنين.



المضادات الحيوية وتأثيرها على صحة الأجنة

أكد الدكتور حاتم جمال استشاري أمراض النساء والتوليد، لـ(البوابة نيوز)، على أن هناك قائمة طويلة من الأدوية التي يجب على الحوامل تجنبها أو استبدالها بأخرى أكثر أمانًا، وهناك بعض العقاقير التي تؤثر بشكل مباشر على الجنين، مثل أدوية حب الشباب المحتوية على الريتينويدات، والتي ثبت علميًا أنها قد تؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية خطيرة. لذلك، من الضروري أن تتجنب المرأة الحامل استخدامها نهائيًا خلال فترة الحمل أو حتى أثناء التخطيط للحمل.

وأوضح أن خطورة بعض المضادات الحيوية تكمن في تأثيرها على تكوين الأعضاء لدى الجنين، مشيرًا إلى أن بعض الأدوية من فئة الأمينوغليكوزيدات قد تسبب مشاكل في السمع لدى حديثي الولادة، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك وعي كامل بين الأمهات بأهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، حتى وإن كان يُصرف بدون وصفة طبية، لأن بعض المركبات الدوائية قد تؤثر على تطور الجنين في مراحل مختلفة من الحمل.

المكملات العشبية والمخاطر المحتملة

وأشارإلى أن تناول بعض المكملات العشبية دون استشارة طبية قد يحمل مخاطر غير متوقعة، موضحًا ذلك بأن هناك اعتقاد شائع بأن الأدوية العشبية آمنة تمامًا، لكنها قد تحتوي على مواد غير مناسبة للحمل، مثل مركبات تؤثر على الهرمونات أو تزيد من خطر حدوث الإجهاض. لذلك، يجب الحذر الشديد عند تناول أي مستحضر عشبي دون مراجعة الطبيب المختص

