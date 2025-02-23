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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس الجمعية اليابانية لتطوير العلوم يزور الجامعة المصرية اليابانية لبحث التعاون المشترك

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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استقبل الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، الدكتور تيتسويا ميزوموتو رئيس الجمعية اليابانية لتطوير العلوم (JSPS) بحضور عدد من كبار ممثلي الجمعية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور هاشيموتو شوجي نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية ، والدكتور فوكودا توشيو، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومستشاري مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) للجامعة.

صرح الدكتور عمرو عدلي بأن هذه الزيارة  تعكس حرص الجامعة المصرية اليابانية على تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الأبحاث والمشروعات المشتركة مع المؤسسات العلمية اليابانية، مما يسهم في دعم الابتكار والتطور العلمي في مختلف المجالات.

وأضاف أن خلال اللقاء تم عرض تقديمي عن الجامعة ، ثم عرض تقديمي من جمعية JSPS، واختتمت الجلسة بنقاش مفتوح حول سبل التعاون المستقبلي.

في ختام الزيارة قام  الوفد بجولة في الحرم الجامعي، شملت زيارة مركز التميز، وقاعات المحاضرات، ومكتبة السفيرة فايزة أبو النجا، ومتجر الهدايا الخاص بالجامعة.

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أعضاء هيئة التدريس الإقليمية والدولية التعاون الدولي التعاون المستقبلي التعاون الدولي اليابانية والتكنولوجيا هاشيموتو شوجي