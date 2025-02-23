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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس حدائق العاصمة يتفقد أعمال الطرق الجارى تنفيذها بالمدينة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قام المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة والمهندس محمود عبد الله نائب ر ئيس الجهاز والمهندس/ علاء لطفى نائب رئيس الجهاز بالمرور على اعمال الطرق الجارى تنفيذها ضمن اعمال تنفيذ محاور الطرق لمنطقة ٢٣٥٠ فدان بالمدينة.

وتفقد رئيس الجهاز بعض اعمال المرافق الجارى تنفيذها وبعض اعمال الزراعة بالمنطقة.

وأكد رئيس الجهاز  على مسئولى ادارةً الزراعة بعمل ما  يلزم من زراعة اشجار الظل  ومغطيات التربة وفرش النجيله وعمل الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء  و استكمال وضع اللافتات التحذيرية بان مياه الزراعة غير صالحة للشرب  بكافة المناطق بالمدينة حتى يتنبه السادة سكان المدينة حرصا على الصحة العامة.

وأكد رئيس الجهاز على مسئولى ادارة التنمية بالاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة وتوزيع الصناديق بشكل منتظم وتفريغها اول باول ونظافة الشوارع والميادين استمرار اعمال رش المبيدات بكافة الأحياء للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة حدائق العاصمة كما تم المرور على المسجد الجارى انشاؤه بالمدينة لزيادة عدد المساجد وذلك لقرب شهر رمضان المعظم كما تم التأكيد على متابعة مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين فى مواعيدها بالصورة الجيدة

المهندس عمار مندور جهاز مدينة حدائق العاصمة حدائق العاصمة مدينة حدائق العاصمة