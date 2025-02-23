أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم معرض العربيات المعدّلة

شهدت جامعة حلوان حدثاً فريداً من نوعه على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، حيث نظمت أسرة طلاب من أجل مصر "معرض العربيات المعدّلة" داخل استاد الجامعة، وسط حضور طلابي كثيف، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت اشراف الدكتور محمد حلمي رائد أسرة طلاب من اجل مصر، الدكتورة بسنت محمد نائب رائد الاسرة.

وضم المعرض 150 سيارة معدّلة بتصميمات وفئات متنوعة، حيث قدم المشاركون استعراضات مميزة لسياراتهم، مع شرح تفصيلي لأساليب التعديل الآمن والاحترافي، وتم تجهيز المعرض بمنصة عرض متكاملة وأنظمة صوتية متطورة ولافتات تعريفية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بمستوى التنظيم المتميز للمسابقة، مؤكداً: "نفخر بقدرة طلابنا على تنظيم فعاليات غير تقليدية تجمع بين الإبداع والتوعية، فهذه المسابقة تعكس رؤيتنا في دعم الأنشطة الطلابية المبتكرة التي تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتوسيع آفاقهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، أن المسابقة تمثل نقلة نوعية في الأنشطة الطلابية، قائلاً: "نجحنا في تقديم نموذج متميز يجمع بين الشغف بعالم السيارات والتوعية بأهمية الالتزام بمعايير الأمان والقانون، وهو ما يعكس رسالة الأسرة في تقديم أنشطة هادفة ومبتكرة."