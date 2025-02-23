اختلال عجلة القيادة.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص في أكتوبر

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأحد طرق مدينة 6 أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، واستعلمت نيابة أكتوبر عن الحالة الصحية للمصابين، وأوضحت معاينة الحادث أن انقلاب الميكروباص جاء بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق.

انقلاب ميكروباص بأكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.