الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 326 دارسًا من معهد النقل الدولي واللوجستيات

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مساء اليوم بتخريج 326 دارسًا من معهد النقل الدولي واللوجستيات يمثلون جنسيات 6 دول (مصر، السعودية، سوريا، ليبيا، العراق، واليمن).

شهد الحفل حضور الحفل حضور سعادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية معالي السيد ( مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، وسعادة اللواء بحري أ.ح طارق عبد الله،

رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات،

الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي والأستاذة الدكتورة ريهام عادل، عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات.

فى مستهل كلمته نقل القنصل السعودي تهاني سعادة السفير السعودي إلى الأكاديمية والخريجين، معربًا عن فخره بتخريج 80 طالبًا سعوديًا، من طلبة معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية.

وأكد "الهويشان" أن الشكر وحده لا يفي الأكاديمية حقها، حيث تواصل الجهود المبذولة في مجال النقل الدولي واللوجستيات دون انقطاع.

كما شدد القنصل على أهمية المعرفة كركيزة أساسية في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات. وعبّر عن فخره بتخريج 80 طالبًا سعوديًا، مشيرًا إلى أن وطنهم ينتظرهم بفخر للمساهمة في تطويره ورفع شأنه.

و أشار القنصل إلى أهمية قطاع النقل كمحور رئيسي يعزز مكانة المملكة في الساحة الدولية، مؤكدًا أن الخريجين يشكلون جزءًا من هذا الحلم ورؤية المملكة المستقبلية ، مشيداً بالدعم والخبرات التي تقدمها الأكاديمية تحت قيادتها الرشيدة.

من جانبه القي الدكتور إسماعيل عبد الغفار كلمة رحب فيها بالقنصل السعودي والحضور ، وهنأ المملكة العربية السعودية بمناسبة عيدها الوطني.

و أثنى "عبد الغفار" على خريجي المعهد، مؤكدًا أنهم يمثلون قيمة مضافة لمؤسسات الوطن العربي في مجال النقل الدولي.

كما أشاد "عبد الغفار "بدور المعهد كنموذج رائد في التعليم العالي، مبرزًا التزامه بتأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات فريدة، مشددًا على أن العنصر البشري المتميز يعد ركيزة أساسية للنجاح.

واختتم كلمته داعياً الخريجين للاهتمام بأنفسهم ووطنهم ومؤسساتهم، مؤكدًا ضرورة العمل على بناء الوطن والحفاظ عليه. وأشار إلى استراتيجية مصر في التحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال دعم الموارد البشرية وتطوير مراكز التدريب المتخصصة، وتحسين اللوائح المنظمة للقطاع.

من جانبها أكدت الدكتورة ريهام عادل أن المعهد يتيح فرصة الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه المهنية (MBA وDBA) المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ضمن مجموعة متنوعة من التخصصات، منها إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإدارة لوجستيات المستشفيات، وإدارة النقل الدولي. كذلك يقدم المعهد برامج تدريبية ودبلومات متخصصة تهدف إلى تأهيل الكوادر الإدارية في القطاعات الحكومية والخاصة.

وأوضحت أن المعهد يوفر أيضا برامج الماجستير الأكاديمي في القانون المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي تعادل الدرجات التي تمنحها كليات الحقوق المصرية، إلى جانب تقديم درجة الدكتوراه المشتركة مع جامعة الإسكندرية في الحقوق، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الإعلام.