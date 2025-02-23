بدء مراسم تشيع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين من لبنان

بدأت ، اليوم الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، ورئيس المجلس التنفيذي السابق للحزب، هاشم صفي الدين، اللذين استشهدا في غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.

وتوافدت حشود غفيرة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم إلى مدينة كميل شمعون الرياضية، حيث تقام مراسم التشييع الرئيسية.

سيُدفن السيد حسن نصر الله في موقع مخصص على طريق مطار بيروت، بينما يُوارى جثمان السيد هاشم صفي الدين في مسقط رأسه ببلدة دير قانون النهر.

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