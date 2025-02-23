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الأحد 23 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط تشكيل عصابى للاتجار بمخدر الحشيش في القاهرة

المتهمين
المتهمين
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أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب كميات من المواد المخدرة والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - سيارتين).
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة تشكيل عصابي الحشيش