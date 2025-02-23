تفاصيل ضبط تشكيل عصابى للاتجار بمخدر الحشيش في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب كميات من المواد المخدرة والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - سيارتين).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.