سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في القاهرة بحوزتهم 17 كيلو حشيش

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 17 كيلو جرام لمخدر الحشيش.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب كميات من المواد المخدرة والإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - سيارتين).



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.