في ذكرى رحيله الأولى.. طبيب الإنسانية هاني الناظر يواصل العطاء

تحل اليوم الاحد الذكرى الأولى لرحيل الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية والرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث المصري وعضو المجمع العلمي المصري.

ويعد الدكتور هاني الناظر نموذجًا للطبيب الإنسان حيث لقبه جمهوره بـ طبيب الإنسانية تقديرًا لعطائه الدائم واستشاراته المجانية لمساعدة غير القادرين.

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ هاني الناظر عن مشروع جديد تحت اسم عيادة طبيب الإنسانية.

وجاء نص المنشور كالتالي: حبيت أعلن عن المشروع الجديد عيادة طبيب الغلابة، وهو مشروع عيادة مجانية لتكملة ما بدأه الدكتور هاني الناظر لخدمة كل الناس دون مقابل، المشروع إن شاء الله يبدأ قريبا، في عيادة دكتور هاني السابقة في 4 شارع ميشيل باخوم، أمام المركز القومي للبحوث، الدقي ورقم التليفون 01011288191، وموعد بدء العمل سيتم الإعلان عنه قريبا على الصفحة.

الدرجات العلمية للدكتورهاني الناظر

حصل الدكتور هاني الناظر على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة القاهرة عام 1972 وبعدها التحق بكلية الطب.

حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعةعين شمس عام 1981 ثم ماجستير النباتات الطبية جامعة القاهرة 1979 ثم دكتوراة النباتات الطبية جامعة القاهرة 1985 وماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية جامعة عين شمس 198.

أصبح مساعدا باحثا بقسم علم الأدوية بالمركز القومي للبحوث في أبريل 1976.

أصبح رئيسا للمركز القومي للبحوث في 2001 حتى 2008 ثم تولى رئاسة لجنة ربط الأبحاث بالصناعة التي استحدثت بالمركزالقومي للبحوث.