“الزراعة” تقدم الخدمات الإرشادية لمزراعى المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الأقصر

قامت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بالتعاون مع الجهات المختلفة لتخطيط وتنفيذ برامج ارشادية تهدف الي احداث التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

ويعتبر محصول قصب السكر من المحاصيل الرئيسية بالمحافظة فقد قامت الإدارة بتنفيذ 73 ندوات ارشادية، وتنفيذ 10 أيام حقل بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية ومجلس المحاصيل السكرية وتم تنفيذ 3 ايام تدريبية بمصنع قصب السكر والصناعات التكاملية المصرية بأرمنت بحضور عدد 25 متدرب وبالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح للموسم الحالي تم تنفيذ 20 حقل ارشادي بمساحة 20 فدان وتم تقديم التقاوي مجاناً للمزارعين كخدمة ارشادية، كما تم تنفيذ 65 ندوة ارشادية، و 18 يوم حقل، و 14 مدرسة حقلية.

وفي اطار فاعليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية فقد تم تنفيذ 2 يوم تدريبي, كما تم عمل 75 تجميعه ارشادية بمساحة حوالي 386 فدان تم تسوية الارض بالليزر مجاناً كخدمة ارشادية بهدف توجيه المزارعين نحو أفضل الممارسات الزراعية .

أما بالنسبة لمشروع تطوير الري الحقلي فقد تم تنفيذ عدد " 16 " ندوة عن تطهير المساقي والمراوي

اما بالنسبة لمحصول الطماطم فقد تم تنفيذ 60 ندوة ارشادية، و 6 أيام حقل ويضاف الي ذلك التدريبات الارشادية المقدمة من محطات فرز وتجميع وتعبئة المحاصيل لإعدادها الي التصدير حيث يوجد عدد 2 محطة فرز واعداد المنتجات الزراعية لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، و يتم الاشتراك مع المحطات في مجال التدريب والتعريف بسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية ، حيث يوجد 10 منشر لتجفيف الطماطم واعدادها للتصدير

اما بالنسبة للتكثيف المحصولي فقد تم زراعة 288 فدان قمح محمل علي قصب السكر الخريفي , وزراعة 45 فدان فول بلدي محمل علي قصب خريفي، وزراعة 165 فدان طماطم محملة علي قصب خريفي , وزراعة 105 فدان محمل علي قصب خريفي.

أما بالنسبة لمكافحة الحشائش تم تنفيذ 2 ندوة ارشادية بالتعاون مع المعمل المركزي للحشائش.

جدير بالذكر فقد بلغت المساحات المنزرعة بمحافظة الاقصر ( قصب السكر 64273 فدان – القمح 31388 فدان – الطماطم 13919 فدان – الحدائق والنخيل 12874 فدان – البرسيم 16443 فدان – الفول لبلدي 420 فدان – الخضر 4400 فدان – الشعير 1109 فدان – البصل 1330 فدان )، ويتم تنفيذ الانشطه الإرشادية بالتكامل والتعاون والتنسيق مع باحثى محطه بحوث المطاعنه وممثلى جميع اقسام المعاهد البحثية، والاستشاريين للمشروعات التموية المنفذه بالمحافظه ومبادرات المجتمع المدنى والتى تستهدف انشطه زراعية.