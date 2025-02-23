قنصل عام السعودية بالإسكندرية يحتفي بتخريج 80 طالبًا سعوديًا من الأكاديمية العربية

شارك القنصل العام للمملكة في الإسكندرية، مزيد بن محمد الهويشان، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولي واللوجستيات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي ضم 326 خريجًا، من بينهم 80 طالبًا سعوديًا، يمثلون نموذجًا مشرفًا لشباب المملكة الطموح.

وخلال كلمته، أعرب عن فخره واعتزازه بالخريجين السعوديين الذين يستعدون للعودة إلى وطنهم لمواصلة مسيرة العطاء، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تضع قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صدارة الأولويات الاستراتيجية.

كما أكد أن المعرفة هي الركيزة الأساسية لنمو الأوطان، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه قطاع النقل في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وتزامن هذا الحفل مع مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء المملكة، وهي ذكرى تأسيس الدولة السعودية، التي تجسد معاني العزم والإصرار منذ أكثر من ثلاثة قرون. وبهذه المناسبة، هنأ سعادته القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن أبناء المملكة في كل مكان يجسدون هذه القيم العريقة، ويسيرون على نهج التطوير والتميز في مختلف الميادين.

كما وجه القنصل العام شكره وتقديره للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعلى رأسها سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، لما تقدمه من دعم ورعاية للطلبة السعوديين، ولجهودها المستمرة في إعداد كوادر متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل وتدعم خطط التنمية في المملكة والمنطقة العربية.

وفي ختام كلمته، أوصى الخريجين السعوديين بالاستمرار في التعلم والتطور، والتحلي بالعزيمة والإرادة لتحقيق النجاح، مؤكدًا أن وطنهم ينتظرهم بفخر ليكونوا جزءًا من مسيرته التنموية الطموحة.



