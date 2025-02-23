بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تصل المطار وتتجه إلى الإسماعيلية مباشرة

وصلت مطار القاهرة قبل قليل، بعثة المنتخب الوطنى للكرة النسائية وتوجهت مباشرة إلى مدينة الإسماعيلية للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة العودة أمام رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر لها السادسة مساء بعد غد الثلاثاء باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

كانت مباراة الذهاب أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالى الجمعة الماضى، وانتهت بفوز المنتخب الوطنى بهدف نظيف سجلته اللاعبة حبيبة عصام.

لاعبات منتخب الكرة النسائية

يضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.