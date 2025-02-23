طاقم حكام سنغالي لمباراة العودة بين مصر ورواندا في الكرة النسائية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة العودة بين منتخبي مصر ورواندا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم النسائية التي تستضيفها المغرب العام المقبل.

يضم الطاقم ميريت فال حكمة ساحة، تيارا مابودجي، نيديا سار مساعدتين، عايدة سي حكمة رابعة، والتونسية إيمان بلهادي مراقبة للمباراة.

تُقام مباراة العودة في تمام الساعة السادسة مساءً بعد غدٍ الثلاثاء على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بينما فاز المنتخب الوطني في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل.

لاعبات منتخب الكرة النسائية

يضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.