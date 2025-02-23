الكرملين: لن يتم التفريط في الأراضي التي قرر مواطنوها الانضمام إلى روسيا

صرحت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، بأنه لا عوائق أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب لتحقيق تسوية سلمية بأوكرانيا، مؤكدًا عدم التفريط في الأراضي المنضمة إلى روسيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما شدد على أهمية الأمم المتحدة في المشهد الدولي الحالي، مشيرًا إلى ضرورة انتظار مدى جدية الجمهوريين بشأن انسحاب واشنطن من المنظمة الأممية.

وفي تصريح سابق، قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لم ولن تناقش أبدا قضية تبادل أراضيها مع أوكرانيا وهو أمر مستحيل.

وفي وقت سابق، رفض الكرملين مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتبادل الجزء الذي سيطرت عليه أوكرانيا من منطقة كورسك غربي روسيا بالمنطقة التي استولت عليها روسيا في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو "إن هذا مستحيل"، وأشار إلى أن روسيا لم تناقش قط مسألة تبادل أراض ولم تفعل هذا مطلقا، مشددًا على أن الوحدات الأوكرانية التي غزت كورسك سيتم تدميرها أو إخراجها.

وضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية في 2014 وشنت حربا شاملة على جارتها قبل نحو ثلاث سنوات، وتحتل موسكو حاليا خمس مساحة أوكرانيا، أي ما يزيد قليلا على 110 آلاف كيلومترات مربعة.

وانكمشت المنطقة التي استولت عليها أوكرانيا في هجوم مضاد على كورسك حاليا إلى حوالي 400 كيلومتر مربع.

ورغم ذلك تراها كييف ورقة مساومة في المفاوضات الرامية لاستعادة جزء صغير من أراضيها على الأقل.

وذكر زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه إذا تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جلب موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات، فسيقترح تبادل الأراضي.