المصري البورسعيدي يواصل تدريباته دون راحة استعدادا لسموحة

يخوض فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر مرانا قويا دون راحة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأغلق الجهاز الفني للنادى المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة الاسماعيلي التي أقيمت أمس، السبت باستاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري والتى انتهت بالتعادل السلبي لفريقين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق سموحة في الرابعة عصر الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.