بجواره مخدر.. تفاصيل العثور على جثة عامل بأحد شوارع أكتوبر

باشرت جهات التحقيق بنيابة أكتوبر تحقيقاتها، في البلاغ الوارد إليها بشأن العثور على جثة عامل بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول الواقعة، ومن ثم تكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية للجثمان، على أن توافى النيابة بتفاصيل ومسببات وملابسات الوفاة.

العثور على جثة عامل بـأكتوبر

كما استمعت نيابة أكتوبر لأقوال أفراد أسرة العامل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدت التحريات أن سبب الوفاة تعاطي المتوفي إلى رحمة مولاه جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث تم العثور بجانبه على آثار لتعاطي مخدر.

وناظرت النيابة جثمان المتوفي وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت التحقيق.

وكان بلاغ قد ورد لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة عامل تم تحديد هويته، لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وأكدت التحريات مفارقته الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.