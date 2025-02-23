استعدادا لاستقبال شهر رمضان.. رئيس مدينة مطاي تقود حملة إشغالات مكبرة

ترأست المهندسة هويده الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاى، حملة إشغالات مكبره بمدينة مطاي بالتعاون مع شرطه المرافق بمرافقة الدكتور محمود شعيب و طه حسين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع ادارة الإشغالات، واداره حي شمال وحي شرق المدينه، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات و لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأكدت المهندسة هويده الشافعي رئيس المركز، على العمل بأزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الثورة والذي يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة مطاي وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وشارع المدينه المنوره

وخلال جوله المهندسة هويده الشافعى رئيس المركز، تمكنت اداره الاشغالات من رفع كافه الاشغالات بشارع الثوره وحول ميدان النافورة بحى شمال وحي جنوب المدينه، كما تم إزاله الاشغالات على كوبري المحطه وشارع الجلاء بحى شرق المدينه. وعمل المحاضر اللازمه للمخالفين، والتنبيه على أصحاب المحال التجاريه بعدم اشغال الطريق وفتحه للماره والسيارات.

وفي نفس السياق وجهت رئيس المركز الساده النواب ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعه اللحظيه لرفع الاشغالات بالشوارع الرئيسيه والطرق.

وحثت رئيس المركز اصحاب المحال التجارية علي عدم وضع اي اشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه للمخالفين.

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