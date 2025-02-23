رسميًا.. غزل المحلة يضم التونسي رشاد العرفاوي لموسمين ونصف

أعلن نادي غزل المحلة، اليوم الأحد، تعاقده مع الجناح التونسي رشاد العرفاوي، قادمًا من نادي الإفريقي التونسي لمدة موسمين ونصف.

وكان غزل المحلة أتم صفقة انتقال رشاد العرفاوي منذ أيام، قبل أن ينهي إجراءات ضمه وأزمته لقيده رسميًا لاعبًا في صفوف زعيم الدلتا.

وأنهى نادي غزل المحلة، إجراءات التعاقد مع اللاعب التونسي رشاد العرفاوي، في صفقة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ووقع العرفاوي على عقود انضمامه إلى غزل المحلة، في حضور المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والمهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمنسق العام، بجانب وائل شكر، نائب المدير التنفيذي للنادي.

من هو رشاد العرفاوي؟

ويبلغ رشاد العرفاوي من العمر 28 عامًا، وسبق له اللعب في صفوف نادي مستقبل سليمان، قبل أن ينتقل إلى الأولمبي الباجي، ومنه إلى الترجي الرياضي التونسي، ثم إلى النادي الإفريقي التونسي قبل انضمامه إلى غزل المحلة.