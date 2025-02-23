رئيس الوزراء يؤكد رؤية مصر بإعمار غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بولي عهد الكويت الشيخ الأحمد مشعل الأحمد الصباح، دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في استقلال دولته.

وشدد مدبولي على رؤية مصر الخاصة بضرورة إعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وفي سياق متصل، سلّم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة في 4 مارس المقبل، وفقًا لقناة "إكسترا نيوز".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد وصل صباح اليوم إلى دولة الكويت في مستهل زيارته الرسمية، حيث توجه إلى مبنى المؤتمرات في قصر بيان لبدء جلسة المباحثات الرسمية برئاسة كل من رئيس الوزراء المصري ونظيره الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.