القوات المسلحة في نيجيريا: تحييد 82 إرهابيا وأسر 198 شخصا واعتقال 22 آخرين

أعلنت القوات المسلحة في نيجيريا عن تحييد 82 إرهابيا وأسر 198 شخصا، منهم 41 سلم أنفسهم طواعية؛ خلال هجوم حاسم نفذه، خلال الأسبوعين الماضيين.



وذكرت القوات النيجيرية أنه جرى كذلك اعتقال 22 شخصا في قلب دلتا النيجر بتهمة تورطهم في تحويل "الهيدروكربونات" إلى متفجرات.

وأورد موقع "لا نوفيل تريبون" الفرنسية اليوم /الأحد/ أن نيجيريا نفذت استراتيجيات عسكرية وأمنية مكثفة لحماية سكانها ومواردها وتستمر العمليات بقوة هائلة؛ مما يشير إلى إصرار شعب يرفض التخويف بالعنف المتكرر.

وتوضح هذه التدخلات، التي تم تنسيقها بعناية في شمال شرق وجنوب البلاد، الاستجابة القوية والمستهدفة ضد الشبكات المسلحة والإجرامية. وتعمل السلطات النيجيرية باستمرار على إعادة تعريف تكتيكاتها لاستعادة السيطرة على الأراضي الضعيفة.

وتعزز النجاحات التي تحققت خلال هذه العمليات الأخيرة الثقة في قدرة السلطات على السيطرة على وضع معقد ومتعدد الجوانب، كما يدل تحييد المقاتلين المسلحين والاعتقالات في المناطق الاستراتيجية على الرغبة القوية في الحفاظ على الوحدة الإقليمية والاقتصادية للبلاد.