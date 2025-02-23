وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز حوكمة "الهجرة غير الشرعية"

أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، خلال افتتاح ورشة عمل دولية بالقاهرة، أهمية جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل عملية للشباب وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دورًا أساسيًا في هذا المجال.

الورشة تنعقد ضمن مشروع تعزيز حوكمة الهجرة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبحضور مسؤولين مصريين وأوروبيين.

شدد الوزير على أهمية المشروع في تعزيز القدرات الوطنية، وتبادل المعرفة حول حوكمة الهجرة، وزيادة الوعي بمخاطرها، مشيدًا بدعم إسبانيا لجهود مصر في هذا المجال، خاصة بعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أشار جبران إلى أن الحكومة المصرية تضع قضية الهجرة غير الشرعية على قمة أولوياتها، من خلال قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الدولي، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في القرى المصدرة للهجرة.

أكد الوزير حرص وزارة العمل على توفير فرص عمل لائقة بالداخل والخارج، وتنمية مهارات العمالة، ومراقبة شركات التوظيف، ورفع الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على توقيع مذكرات تفاهم لتنقل الأيدي العاملة.

اختتم جبران كلمته بالإشادة بجهود فريق عمل المشروع، داعيًا إلى الاستفادة من التجربة الإسبانية في التدريب المهني ومرصد معلومات سوق العمل، واستكمال تنفيذ التطبيق الإلكتروني الخاص بالتشغيل وحملات التوعية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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