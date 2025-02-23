"تعسر ماديا".. اعترافات صادمة لعاطل قتل صديقه في الزاوية الحمراء

استمعت جهات التحقيق، لاعترفات عاطل متهم بقتل شاب أثناء مشاجرة بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

وقال المتهم: إن خلافات قديمة بينه وبين المجني عليه السبب في الواقعة، وأكد المتهم أنه كان قد اقترض مبلغ مالي من المجني عليه، ثم تعسر ماديا ولم يستطع توفيره وعند مطالبة الأخير له نشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بمشاجرة .

واشار المتهم الى أنه حاول السيطرة علي نفسه ولكن المشاجرة احتدمت بينهما فاستل سلاح أبيض كان بحوزته وطعن المجني عليه فأسقطه غارقا في دمائه.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مقتول بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وأسقطه أرضا وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.