تامر حسني يتكفل بعلاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا

يعاني لاعب نادي الزمالك السابق إبراهيم شيكا من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

وعبر الفنان تامر حسني عن دعمه لإبراهيم شيكا في محنته وقال عبر خاصية "الاستوري" على تطبيق "إنستجرام":"يا إبراهيم يا حبيبي، دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك تاني إن صوتك يوصله، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم بيه وبعلاجه".

وتابع تامر حسني:"ويا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي اللي هتحتاجه وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة هتهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

من جهة أخرى، طرح تامر حسني مؤخرا دويتو جمعه بالفنان رامي صبير بعنوان "فعلا مبيتنسيش" من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.