منها حملات توعية وتثقيف.. المبادرات الرئاسية تلقي بظلالها على تطوير القطاع الصحي بسوهاج

تقدم محافظة سوهاج تحت قيادة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، تحركات موسعة على كافة قطاعات المحافظة، تطبيقاً لخطة العام الجديد، وإدخالها حيث التنفيذ، ومع مبادرات رئاسة الجمهورية في العديد من الحملات المجتمعية والإجتماعية، تواكب محافظة سوهاج تلك الحملات لتلقي بظلالها الخدمي على أبناء المحافظة ومواطنيها..



مبادرات رئاسة الجمهورية والقطاع الصحي

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن فحص 99 ألف و237 مواطن ضمن "9" مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتي تمت خلال شهر يناير من العام الجاري و تحظي بدعم من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج و التى تساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين بالمحافظة.



التشغيل الجزئي لمستشفى طما المركزي

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن التشغيل الجزئي لمستشفى طما المركزي، وأكد أن القطاع الصحي يحصل علي الدعم الكامل للنهوض به و بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، مثمناً دور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان و معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الرئيسى للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة و المتابعة المستمرة لجميع المشروعات و التشديد على الإنتهاء منها و تذليل جميع العقبات التي قد تواجه القطاع .



قدرات المستشفى التشغيلية

تأتي قدرات مستشفى طما المركزي بالعديد من الإمكانات التي تساهم في النهوض بها، ويشمل التشغيل عدد 17 عيادة متخصصة بجميع التخصصات الطبية تم تجهيزها علي أحدث مستوي لتليق بتقديم الخدمات الطبية للمواطن الطماوي.



وأكد أن القطاع الصحي يحصل علي الدعم الكامل للنهوض به و بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، مثمناً دور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان و معالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج الرئيسى للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة و المتابعة المستمرة لجميع المشروعات و التشديد على الإنتهاء منها و تذليل جميع العقبات التي قد تواجه القطاع .



و أوضح "دويدار " ان مستشفى طما المركزي صرح طبي متميز و تعد أكبر مستشفيات المحافظة ، مساحتها 6 ألاف متر مربع ، و تضم 5 أدوار ، الدور الأول الأرضي يضم الإستقبال و الطؤاري ، العيادات الخارجية ، العلاج الطبيعي ، المطبخ ، التعقيم ، المغسلة ، ثلاجة حفظ الموتي والدور الثاني يشمل قسم الغسيل الكلوي ، قسم المعامل ، قسم المناظير ، الصيدلية المركزية ، قسم السجلات الطبية ، المخازن أما الدور الثالث يحتوي علي قسم العمليات ، قسم العناية المركزة الجراحية ، قسم العناية المركزة القلبية ، قسم قسطرة القلب ، القسم الإداري والدور الرابع به قسم الولادة و قسم الرعاية المركزة ، قسم الأطفال المبتسرين ، وغرف داخلي مرضي وأخيراً الدور الخامس به استراحات الأطباء و التمريض و غرف حجز داخلي.



و أكد " دويدار " علي توفير الكوادر الطبية اللازمة للتشغيل الجزئي و شدد علي جودة الخدمة الطبية مثمناً دور الفريق الطبي بالمستشفى و مجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضي.



مبادرات التوعية والتثقيف

"احنا محتاجينك" مبادرة توعية لمواجهة ظاهرة الانتحار



أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عن تدشين مبادرة توعوية شاملة "احنا محتاجينك" تهدف إلى الحد من حوادث الانتحار، وذلك من خلال معالجة أسبابها النفسية والاجتماعية وتعزيز دور المؤسسات المختلفة في نشر الوعي المجتمعي.



وأوضح المحافظ أن المبادرة سوف تركز على نشر التوعية بمخاطر الانتحار وتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى توفير برامج دعم نفسي متخصصة ومعالجة الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تدفع الأفراد للانتحار، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ مفهوم الحفاظ على النفس، ونشر رسائل توعوية تؤكد قدسية الحياة وتشجع على مواجهة التحديات بالصبر والأمل.



وأضاف الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ أن الخطة التنفيذية للمبادرة تشمل عدة محاور، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وقطاعات الصحة والتضامن الاجتماعي، والأزهر، والأوقاف، والكنيسة، والمؤسسات التعليمية والإعلامية، والشباب والرياضة، بهدف تنسيق الجهود بين جميع المؤسسات للحد من هذه الأفعال التي تضر بالشباب.





ندوات تثقيفية "التحول للأخضر وتعزيز الوعي لتحقيق الاستدامة"



نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، ندوة تثقيفية بعنوان "التحول للأخضر وتعزيز الوعي لتحقيق الاستدامة في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي"، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطنى الذي يوافق 27 من يناير من كل عام، وهو اليوم الذى تم اختياره ليوافق صدور أول قانون للبيئة رقم 4 لسنة 1994، حيث أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، بحضور نخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من ممثلي الهيئات المجتمعية وجهاز شئون البيئة، وجمعية عين البيئة.



وفى هذا الصدد، قال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن احتفال الدولة المصرية بيوم البيئة الوطنى يأتي تكليلا لجهودها المتواصلة في الحفاظ على البيئة وحماية مواردها الطبيعية لضمان استدامة الحياة للأجيال القادمة، موضحاً أن القيادة السياسية تضع ملف البيئة على قائمة أولوياتها وفي قلب عمليات التنمية، وتسعى إلى تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية لتحسين جودة الحياة والتحول الأخضر العادل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.