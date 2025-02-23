قلق الأطفال اضطراب يهدد مستقبل الحالة النفسية

بينما يُفترض أن تكون الطفولة مرحلة من الطمأنينة والاكتشاف يعاني كثير من الأطفال من اضطراب القلق، تلك الحالة التي تتجاوز المخاوف الطبيعية لتصبح حاجزا يؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي، وهو ما أشارت إليه قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تليفزيوني بعنوان «القلق عند الأطفال.. اضطراب يهدد المستقبل النفسي للصغار»، مسلطًا الضوء على خطورة اضطراب القلق الذي يصيب 7% من الأطفال حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن اضطراب القلق وفقا للعديد من الدراسات الحديثة، يصيب نحو 7% من الأطفال عالميا، كما أنه يظهر في أشكال متعددة مثل القلق العام أو اضطراب الهلع، وتتعدد أسباب الإصابة باضطراب القلق عند الأطفال بين العوامل الوراثية والضغوط الأسرية، فضلا عن التجارب السلبية المبكرة.

وأوضح التقرير أن أعراض اضطراب القلق تشمل القلق المفرط وصعوبة النوم وكذلك اضطرابات المعدة، فضلا عن التجنب المفرط للموقف الاجتماعية.

الأبحاث تشير إلى أن التدخل المبكر لعلاج هذا الاضطراب يعزز فرص التعافي بشكل كبير، وذلك عبر العلاج السلوكي المعرفي وتقنيات الاسترخاء، إضافة إلى دور الأهل في توفير بيئة داعمة تشعر الطفل بالأمان.

ومع تزايد الضغوط المجتمعية يصبح الوعي بهذا الاضطراب ضرورة ملحة، ليس فقط لحماية الأطفال من تأثيراته المستقبلية على الصحة النفسية بل لضمان نشأتهم في بيئة تمنحهم الشعور بالأمان والثقة.

