محافظ سوهاج: إزالة التعديات على مساحة 275 فدانا أملاك دولة بقرية بيت علام بجرجا

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن إزالة التعديات الواقعة على مساحة 275 فدانًا بقرية بيت علام غرب جرجا، والتي قام بها بعض المواطنين زاعمـين "على غير الحقيقة " تقنين هذه الأراضي وبيعها للآخرين بدون أي سند قانوني.

وأوضح المحافظ أن هذه الحملات تأتي في إطار الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وخطة المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للتعديات، واستغلال الأراضي المستردة في مشروعات تنموية وخدمية، تحقيقًا لمصلحة المواطنين، وفرضًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.

وشدد " سراج " على أن المحافظة ستتعامل بكل حسم مع أية تعديات على الأراضى أملاك الدولة وإزالتها فورا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين، مؤكدا على مواصلة الجهود في إزالة جميع أشكال التعديات، مطالبا المواطنين والجمعيات بعدم التعامل على الأراضى أملاك الدولة إلا من خلال القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المحددة، تفاديًا للمساءلة القانونية وتحرير محاضر جنائية بحق المخالفين، وتعرضهم للعقوبات الجنائية.