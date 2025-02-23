أبو الغيط يفتتح منتدى التعاون الرقمي والتنمية بعمان- الأردن

افتتح احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاحد، بمدينة عمان، النسخة الثانية من منتدي التعاون الرقمي والتنمية ٢٠٢٥ المنعقدة تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا"، بتنظيم مشترك بين اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف مراجعة تقدم العمل وتنفيذ الأجندة الرقمية العربية ٢٣-٢-٢٠٢٥.

صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام، بان ابو الغيط أشار فى كلمته في الجلسة الافتتاحية الي أهمية المنتدي باعتباره منصة فعالة لبناء الشراكات، وتبادل المعرفة والخبرات لدعم التحول الرقمي فى المنطقة وتقديم حلول للتحديات التى تواجهها الدول العربية فى هذه المجالات.

وأكد الامين العام، أهمية بدء تنفيذ الأنشطة الخاصة بالأجندة الرقمية العربية باعتبارها إطار عربي جامع تم اعتماده على مستوي القمة العربية، بهدف تنسيق الجهود الرامية لصياغة ووضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الرقمية، ومواكبة التطورات العالمية الكبيرة والمتسارعة على صعيد مجال التحول الرقمي.

وفى هذا الإطار، ألقي الامين العام الضوء على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة فى البحث والتطوير والابتكار فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى أهمية ضخ المزيد من الإنفاق على البحث والتطوير، بما يسهم فى رفع قدرات الدول العربية على الانتقال من كونها مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومطور لها.