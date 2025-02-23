مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يفتتح فرعه الـ73 داخل "مول أكتوبر بلازا"

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر (ADIB-Egypt) عن افتتاح فرعه الجديد رقم 73 داخل "مول أكتوبر بلازا"، وذلك ضمن استراتيجيته الطموحة للتوسع الجغرافي وتعزيز خدماته المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات عملائه المتنوعة في مختلف أنحاء الجمهورية.

شارك في افتتاح الفرع الجديد محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وعمرو سند، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالمصرف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

الفرع الجديد يأتي ضمن استراتيجية المصرف الطموحة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

ويهدف المصرف من خلال هذا الفرع إلى تعزيز حضوره في المناطق الحيوية، لا سيما داخل المراكز التجارية الكبرى التي تستقطب آلاف الزوار يوميًا، مما يسهل على العملاء إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وسلاسة. ويعد هذا الفرع الثالث الذي يتم افتتاحه داخل المراكز التجارية خلال العام الجاري، حيث يتميز بموقعه الاستراتيجي وساعات عمله الممتدة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة والسبت.

وفي هذا السياق، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، قائلاً: "نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية الهادفة إلى الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات، ويأتي افتتاح فرعنا الجديد داخل (مول أكتوبر بلازا) استكمالًا لهذه الجهود، لتقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا، وتعزيز تواجدنا في المناطق الحيوية."

وأضاف: "نعمل من خلال شبكة فروعنا الـ73 على توفير تجربة مصرفية متطورة وآمنة، تعتمد على أحدث التقنيات في مجال الخدمات البنكية، لضمان تلبية احتياجات عملائنا بكفاءة ومرونة."

يأتي افتتاح فرع "مول أكتوبر بلازا" بعد إطلاق الفرع رقم 71 في مول "أوبن إير" بمدينتي، والفرع رقم 72 في "مول مصر"، ليصل إجمالي فروع المصرف إلى 73 فرعًا تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من تواجده وقدرته على خدمة قاعدة عملائه المتنامية.