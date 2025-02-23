أمير الكويت: الآباء أوصوا بمصر خيرا.. ولن ننسى ما قدّمته في الماضي

أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن تقديره لدعم الدولة المصرية لتحقيق أمن واستقرار الكويت، وفى ذات السياق، أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن الكويت حظيت بدعم مصر منذ بداية نهضتها، مشيرًا إلى ما أوصي به الآباء في الكويت بمصر خيرا، ومؤكدا أن الكويت لن تنسى ما قدّمته مصر من دعم في الماضي.

واستقبل أمير الكويت، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في قصر بيان، حيث جرى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحضور الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء الكويت، وأسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت.

وخلال اللقاء، أشاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالدور المحوري الذي لعبته مصر في دعم نهضة الكويت، مشيرًا إلى مساهمة الخبراء المصريين في مختلف المجالات. كما أثنى على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر.

وأكد الأمير على توافق الرؤى بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية، مشددًا على أن استقرار مصر هو استقرار للكويت، وأن أي دعم تقدمه بلاده لمصر يصب في مصلحة الشعب الكويتي.

وفي هذا السياق، وجّه الحكومة الكويتية بتعزيز التعاون مع مصر في المجالات المشتركة وزيادة الاستثمارات، بما يحقق المصالح المتبادلة، كما استعرض الجهود التي تبذلها الكويت لدعم التنمية والنهضة داخل البلاد.