فيديوجراف.. البنك المركزي يحذر من الاحتيال المصرفي ويوجه نصائح لحماية الحسابات

في إطار جهوده لتعزيز الوعي المالي وحماية العملاء من عمليات الاحتيال المصرفي، نشر البنك المركزي المصري فيديو توعويًا يسلط الضوء على أبرز أساليب الاحتيال التي تستهدف عملاء البنوك، محذرًا من مخاطر مشاركة المعلومات المصرفية مع أي جهات غير موثوقة.

أهداف التوعية المصرفية

يهدف البنك المركزي من خلال هذا الفيديو إلى مساعدة العملاء على تأمين حساباتهم المصرفية، والتعرف على الأساليب الاحتيالية التي يستخدمها المحتالون لاختراق الحسابات والاستيلاء على الأموال.

إرشادات لحماية الحسابات المصرفية

قدم البنك المركزي مجموعة من النصائح الأساسية التي يجب اتباعها لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المصرفي، وجاءت على النحو التالي:

عدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع أي شخص.

تجنب فتح الروابط والتطبيقات الإلكترونية مجهولة المصدر وغير الموثوقة.

التأكد من أن البنوك لا تتواصل مع العملاء عبر أرقام شخصية ولا تطلب بيانات البطاقات البنكية.

الإبلاغ الفوري للبنك في حال الاشتباه بأي محاولة احتيالية.

الحفاظ على سرية المعلومات المصرفية وعدم مشاركتها مع أي جهة غير رسمية.

ويؤكد البنك المركزي المصري أهمية اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي طلبات مشبوهة تتعلق بالحسابات المصرفية، مشددًا على ضرورة التواصل المباشر مع البنك للتحقق من أي استفسارات أو معاملات مالية.