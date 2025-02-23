الشيخ مشعل: استقرار مصر من استقرار الكويت ودعمها يعزز مصالح الشعبين

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أن استقرار مصر يُعد استقرارًا للكويت، مشددًا على أن كل دعم تقدمه بلاده للشعب المصري يمثل دعمًا لمصالح الشعب الكويتي، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعرب أمير الكويت عن تقديره للدور التاريخي الذي تلعبه مصر في دعم الكويت على مختلف المستويات، مثمنًا جهود الدولة المصرية في تعزيز أمن واستقرار بلاده.

وي سياق متصل، سلّم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، دعوة رسمية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في القاهرة في 4 مارس المقبل، وفقًا لقناة "إكسترا نيوز".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد وصل صباح اليوم إلى دولة الكويت في مستهل زيارته الرسمية، حيث توجه إلى مبنى المؤتمرات في قصر بيان لبدء جلسة المباحثات الرسمية برئاسة كل من رئيس الوزراء المصري ونظيره الكويتي، الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.