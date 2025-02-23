إسرائيل ترجئ الإفراج عن أسرى فلسطينيين لضمان وضع نهاية لمراسم تسليم حماس للرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل أرجأت الإفراج عن 602 أسير فلسطيني أمس السبت حتى ضمان وضع نهاية لمراسم حركة حماس "التي يتم فيها عرض الرهائن أمام الحشود" قبل إطلاق سراحهم.



وذكر البيان الذي أصدره مكتب نتنياهو صباح اليوم الأحد أنه " تقرر إرجاء الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين حتى تتلقى إسرائيل ضمانات بشأن انتهاء المراسم المهينة التي تنظمها حماس عند تسليم الرهائن"، بحسب صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/.

ووفقا للصحيفة، جاء بيان مكتب نتنياهو بعد أن صعد أكثر من 602 من الأسرى الفلسطينيين بالفعل على متن الحافلات لمغادرة سجن عوفر، في أكبر عملية إطلاق سراح في يوم واحد في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الجاري في غزة. وبدلا من ذلك، طُلب من السجناء النزول، وأرجئ إطلاق سراحهم إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر الإفراج عن الأسرى كجزء من صفقة لإطلاق سراح ستة رهائن أفرجت عنهم حماس في وقت سابق أمس، غير أن نتنياهو قال إن إسرائيل ستطالب بإنهاء هذه المراسم "المهينة" قبل استئناف إطلاق سراح الأسرى.