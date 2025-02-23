طرح أراض صناعية جديدة للاستثمار بـ22 محافظة

تعمل الحكومة المصرية في خطتها لتعميق التصنيع المحلي إلي التيسير علي المستثمر الصناعي و توفير الأراضي الصناعية اللازمة لبدء نشاطه , و اليوم أعلن الفريق مهندس كامل الوزير , نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح جديد لعدد من الأراضي الصناعية بآليات تساهم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية تضمنت :

1- طــرح 2172 قطعة أرض صـــناعية على مســاحة تتخــطى 13 مليون م2 في 22 محافظة .

2- تدشين المرحلة الثانية من المنصة وإضافة 3 خدمات رقمية جديدة للتيسير على المستثمرين الصناعيين تشمل تلك المرحلة تقديم خدمات إصدار كل من (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي)

3- المنصة توفر اقصى معايير العدالة والشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية وفق محددات ثابتة تستهدف المستثمر الجاد

4- التقدم و التسجيل طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)،

5- التقدم للحصول علي قطعة أرض عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بدءاً من 1 حتى 7 مارس 2025 .

6- الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات (غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج).

7- الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء) .

8 - إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي).

9 - تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة .

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