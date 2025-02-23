انطلاق برنامج ألف بنت ألف حلم في دمياط

استمرّت فاعليات مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات في خماسي كرة القدم تحت شعار " الف بنت ..الف حلم " والتي تنظمها الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الادارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة دمياط بمركز شباب أولاد خلف

ويهدف المشروع لتوسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية ، و تشجيع الفتيات اللاتي لديهن المهارة والشغف بممارسة كرة القدم ، وقد أطلقته وزارة الشباب والرياضة المصرية عام 2017 .

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعناية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوي وكيل المديرية للرياضة والقائم بأعمال مدير المديرية إشراف عمرو شروش مدير الإدارة .

إنطلقت فعاليات الدورة التأسيسية لأعضاء نادى القيادات الشبابية بمركز شباب مدينة دمياط التابع لإدارة دمياط بمشاركة ٢٠ شاب وفتاة



تضمنت فعاليات اليوم الاول «مفهوم العمل الجماعى ومهارات الإتصال والتواصل وقيادة فريق العمل » علم الإدارة الحديثة ( مهارات الإدارة ) وتقديم نظرة عامة عن النادى وأهدافه ورسالته الإستراتيجية والمميزات والفوائد التى سيحصل عليها الاعضاء وتعريف الهيكل الإدارى للنادى التي أدارها محمد مبارك مدرب التعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة وتهدف فعاليات البرنامج إلى بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد، ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الابتكار من خلال كيان شبابي.

يهدف البرنامج إلى استثمار طاقات وافكار الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة من جميع محافظات الجمهورية ، وتفعيل دورها المجتمعي وتأثيرها الإيجابي ،واطلاق قدراتها الإبداعية ، وحثها على الريادة والابتكار ، وتنمية وعيها بأهم القضايا المحلية والعالمية ، في إطار يدعم تبادل الخبرات بين كل الشرائح الشبابية المحلية والدولية حيث تابع وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط أعمال المبادرة