«النواب العراقي» يقدم 10 مقترحات لدعم غزة.. أبرزها إنشاء صندوق لإعمار القطاع

قدم محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي 10 مقترحات لدعم القضية الفلسطينية، منها إصدار قوانين تشريعية موحدة تمنع تهجير الفلسطينيين، وتفرض تجريما تشريعيا وقانونيا على الدول وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تسهم في استهداف أهل غزة والضفة الغربية، نقلا عن هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنّ مقترحات العراق لدعم القضية الفلسطينية لم تطبق على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، إذ أنها مجرد مقترحات ويجب تفعيلها من قبل البرلمانات العربية، مشيرة إلى أن العراق يشدد دائما في جميع مؤتمراته والمحافل الدولية على ضرورة أن يكون هناك وقفة عربية وإسلامية لتشريع قوانين لعدم تهجير أهل قطاع غزة، وزيادة المساعدات خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.

وتابعت: «من ضمن مقترحات رئيس مجلس النواب العراقي هو إنشاء صندوق لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ومنازلهم».