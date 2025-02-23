«النواب العراقي» يقدم 10 مقترحات لدعم غزة.. أبرزها إنشاء صندوق لإعمار القطاع

قدم محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي 10 مقترحات لدعم القضية الفلسطينية، منها إصدار قوانين تشريعية موحدة تمنع تهجير الفلسطينيين، وتفرض تجريما تشريعيا وقانونيا على الدول وشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تسهم في استهداف أهل غزة والضفة الغربية، نقلا عن هبة التميمي، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية».
وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنّ مقترحات العراق لدعم القضية الفلسطينية لم تطبق على أرض الواقع حتى هذه اللحظة، إذ أنها مجرد مقترحات ويجب تفعيلها من قبل البرلمانات العربية، مشيرة إلى أن العراق يشدد دائما في جميع مؤتمراته والمحافل الدولية على ضرورة أن يكون هناك وقفة عربية وإسلامية لتشريع قوانين لعدم تهجير أهل قطاع غزة، وزيادة المساعدات خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.
وتابعت: «من ضمن مقترحات رئيس مجلس النواب العراقي هو إنشاء صندوق لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين ومنازلهم».