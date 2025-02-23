بيراميدز يتحدى الطلائع لاستعادة صدارة الدوري

يبحث فريق بيراميدز عن استعادة صدارة الدوري عندما يواجه نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساءً اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي بختام الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويتطلع بيراميدز لحصد النقاط الثلاث ومواصلة صدارة الدوري الممتاز لتحقيق حلم التتويج باللقب علي حساب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في ظل المنافسة القوية بالمرحلة الأولى من الدوري.

ويعتمد بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي يورتشيتش علي العديد من الأوراق الرابحة، وفي مقدمتهم مصطفي فتحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي ومحمد الشيبي ومعهم بلاتي توريه ومهند لاشين وفيستون ماييلي.

وخاض فريق بيراميدز 14 مباراة في الدوري حصد 33 نقطة من 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة واحدة في الوقت الذى يحتل فيه طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 20 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات ومثلها تعادل و4 هزائم.

في المقابل يخطط فريق الطلائع لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية على زد، لتعزيز حظوظه في التواجد ضمن الـ9 أندية التي تنافس على اللقب في المرحلة الثانية من المسابقة.