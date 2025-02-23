التنسيقية تطلق برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب", مستهدفاً في جولته الأولى برنامج تدريبي لأعضاء حزب "إرادة جيل".

يأتي ذلك في إطار استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الشبابية من مختلف الأحزاب.

تناول البرنامج التدريبي عدد من الموضوعات الحيوية لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الحزبية، حيث شمل محاضرات متخصصة قدمها عدد من النواب، حيث قدم إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب محافظ الجيزة، محاضرة حول "التحليل السياسي" في اليوم الأول من البرنامج.

بينما قدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محاضرة عن الأمن القومي المصري، وقدم النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية تدريباً حول الحشد والتواصل الجماهيري.

كما تناول النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية في اليوم التالى ورشة عمل عن "إدارة الحملات الانتخابية"، في حين قدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تدريباً حول كتابة أوراق السياسات.

يأتي ذلك ضمن جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.

وتتوجه التنسيقية بالشكر الجزيل إلى النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب "إرادة جيل" ومسؤول التواصل مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على حسن الضيافة والتنظيم الرائع لهذه الدورة التدريبية.

حضر من التنسيقية الدكتورة شيماء عبد الإله رئيس لجنة التواصل الحزبي بالتنسيقية، ومن مركز بناء الكوادر: النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إسلام حمدي، أحمد حسام، محمد الصوفي، محمد الحلو، يارا ثروت، أعضاء التنسيقية.

