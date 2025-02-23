المخرج هنري بركات.. رائد الإخراج السينمائي وصانع الكلاسيكيات الخالدة

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، تقريرًا عن المخرج هنري بركات ، وذلك بمناسبة ذكرى وفاته.

وجاءت أبرز معلومات عن المخرج الراحل "هنري بركات" وفقا للتقرير على النحو التالي:

ولد المخرج هنري بركات عام 1914 في حي شبرا بالقاهرة لأسرة ذات أصول لبنانية ، وتلقى تعليمه في مدرسة الفرير الثانوية، ثم التحق بكلية الحقوق قبل أن يسافر إلى باريس لدراسة الإخراج السينمائي.

انطلقت مسيرته الفنية بعد تخرجه في كلية الفنون الفرنسية بالمنيرة عام 1935، حيث أخرج أول أفلامه "الشريد" عام 1942، من إنتاج آسيا، ليبدأ بعدها رحلة سينمائية متميزة.

تعاون بركات مع كبار نجوم الفن المصري، من بينهم فريد شوقي، عبدالحليم حافظ، ليلى مراد، ومحمد فوزي، إلا أن نصيب الأسد من أعماله كان مع الفنانة فاتن حمامة، حيث قدما معًا أفلامًا خالدة مثل "دعاء الكروان" و"أفواه وأرانب".

حظيت أربعة من أفلامه بمكانة خاصة ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، من بينها "الحرام" و"في بيتنا رجل". وبعد مسيرة فنية زاخرة بالأعمال المميزة، رحل هنري بركات عن عالمنا في 23 فبراير 1997، تاركًا إرثًا سينمائيًا خالدًا.