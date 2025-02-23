جامعة حلوان تحصد مراكز متقدمة في بطولة القطاعات للجامعات المصرية والمعاهد العليا

شاركت جامعة حلوان في بطولة القطاعات للجامعات المصرية والمعاهد العليا للطلبة والطالبات (القطاع الأول) التي أقيمت في المدينة الشبابية بحي الأسمرات، وذلك في منافسات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة.

تمت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام الرفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعه للانشطه الطلابيه

وشهدت البطولة تألقاً لافتاً لجامعة حلوان، حيث حصدت المركز الأول في خماسي الطالبات، والمركز الأول في كرة الطائرة طالبات، والمركز الأول في كرة الطائرة طلبة، والمركز الأول في كرة السلة طلبة. كما حققت الجامعة المركز الثاني في كرة السلة طالبات والمركز الثاني في تنس طاولة طلبة.

واستكملت الجامعة حصادها من المراكز المتقدمة بتحقيق المركز الثالث في تنس طاولة طلبة، والمركز الثالث في تنس طاولة طالبات، والمركز الثالث في خماسي كرة القدم طلبة، مما يؤكد تميز الجامعة في مختلف الألعاب الرياضية.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتماماً بالغاً بالنشاط الرياضي للطلاب، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم وتشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف البطولات الرياضية.

وأضاف قنديل: "نؤمن بأن الرياضة تلعب دوراً محورياً في صقل شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والذهنية، ولذلك حرصنا على توفير بيئة رياضية متكاملة تضم أحدث المنشآت والبرامج التدريبية المتقدمة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحقيق طلابنا لإنجازات رياضية متميزة على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع دائماً لتحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الرياضية المختلفة.