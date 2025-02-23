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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حقيقة منشور التعدى على سكان عقار وتحطيم كاميرات المراقبة بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت أجهزة الأمن حقيقة منشور على  “فيس بوك”  يتضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات وتهديد قاطنيه بهدف الإستيلاء على سطح العقار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ24 يناير  حدثت مشادة كلامية بين طرف أول  شخصين “مصابان بجروح متفرقة بالجسم ” طرف ثان (سيدة وشقيقها "أحدهما مصاب بجروح وسحجات بالجسم ") لمحاولة الطرف الأول الصعود لسطح العقار المشار إليه بدعوى شرائه من ورثة مالك العقار تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وتم العرض على النيابة العامة.


وفى وقت لاحق حضر لذات العقار محامى "وكيلاً عن الطرف الأول" وأثناء صعوده للعقار تقابل مع سالفة الذكر ورفضت صعوده للعقار فإنصرف دون حدوث ثمة تداعيات، ولم يُستدل على وجود تعدى أو إحداث تلفيات بالعقار أو كاميرات المراقبة.

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