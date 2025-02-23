مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان يناقش القضايا البحثية والمستجدات العلمية

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان العديد من المناقشات العلمية التي تناولت مختلف القضايا البحثية والمستجدات العلمية في مجالات متعددة، من بينها العلوم التطبيقية، والفنون، والعلوم الإنسانية.

وقد شارك في هذه الفعاليات نخبة من الأساتذة والمتخصصين، إلى جانب الطلاب والباحثين، ما أسهم في تعزيز الحوار الأكاديمي وتبادل الخبرات والمعرفة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة المجمع، وإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي للمجمع.

ومن ضمن هذه المناقشات مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان:

القيم الجمالية والوظيفية في عمارة الحضارات القديمة وأثرها على العمارة الداخلية في المغرب

للباحثة: مي عثمان جلال حسن.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من نخبة مميزة من الأساتذة المختصين في هذا المجال: الدكتورة ريم عاصم عبد الحق (مشرفاً)، والدكتورة جيهان حمزة يوسف (عضواً خارجياً)، والدكتورة كرم أحمد عبد الله (عضواً خارجياً)، والدكتور هاني محمد صبري (مشرفاً.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة أن هذه المناقشات العلمية تلعب دورًا كبيرًا في إثراء الحياة الأكاديمية بجامعة حلوان، و توفر منصة للتواصل بين الخبراء والمبدعين، مما يساعد على تطوير الأفكار وإنتاج حلول جديدة للتحديات الراهنة. كما تُسهم في تنمية مهارات البحث والنقد والتحليل لدى الطلاب والباحثين، مما يدعم رسالتهم العلمية ويساعدهم على تحقيق التميز في مجالاتهم المختلفة.

وأشار الدكتور أشرف رضا أنه من خلال هذا الدور الرائد، يواصل مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان مهمته في دعم الفكر والإبداع، مؤكّدًا مكانته كإحدى أهم المؤسسات الثقافية والعلمية في مصر، حيث يُسهم في خلق بيئة حيوية تعزز من التفاعل بين الباحثين والمثقفين والجمهور.

