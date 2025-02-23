سلامة الغذاء: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جميع مديري فروع الهيئة بمختلف المحافظات , بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات التفتيشية علي كافة الأسواق بجميع المحافظات مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات .



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 120 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 700 كجم زبيب غير صالح للاستهلاك الآدمي، 1500 عبوة صلصة طماطم منتهية الصلاحية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 15 منشأة غذائية.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 3 طن (لحوم، دواجن، زيوت)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تم تنفيذ 12 قرارًا للنيابة العامة، وتفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة) على 60 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة دمياط، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لحوم، مخللات، زيوت سبق غليها)، وتمت عملية إعدام هذه الكميات طبقًا للإجراءات المتبعة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 12 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 79 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، بنى عبيد، المنصورة، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 5 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 34 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية (لحوم مصنعة، منتجات ألبان، عطارة، معجنات)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملة تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ساقلته بمحافظة سوهاج، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



كما قام الفرع بتنفيذ 7 حملات تفتيشية على عدد 27 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، طهطا، المراغة، جرجا) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 طن منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويبدو عليها علامات الفساد (لحوم، دواجن، كبدة، أسماك، مياه غازية، صلصة... وغيرها)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الاسكندرية بتنفيذ 3 حملات تفتيشية موسعة، حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 115 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي لوجود تغير في الخواص الطبيعية (دواجن، مخلل، جبن)، كم تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة اتباع اشتراطات سلامة الغذاء، وتم إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وتلافي المخالفات.