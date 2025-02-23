الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تستعد لاستقبال شهر رمضان وتوفير وحدات ديزل حديثة متنقلة

أنهت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي رئيس الشركة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك ، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وتعليمات المهندس جابر دسوقي- رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

فيما أكد المهندس إيهاب الفقي استعداد قطاعات الشركة المختلفة من جاهزيتها للعمل بكفاءة عالية خلال شهر رمضان منعا لحدوث أى أعطال، مشددا على ضرورة تواجد فرق الصيانة المجهزة من المهندسين والفنيين ذوى الخبرة والكفاءة العالية وتزويدهم بوسائل الاتصال السريعة لتلبية الاستعدادات في أسرع وقت ممكن.

كما تم تطبيق عمل الورديات ومراجعة كل جداول الصيانة الدورية لشبكات التوزيع استعدادا لأى زيادة متوقعة فى الأحمال خلال شهر رمضان.

ونوه رئيس الشركة بأنه من ضمن التجهيزات الأساسية للشهر الكريم توفير وحدات ديزل حديثة متنقلة لتوفير التغذية البديلة فى أي مكان قد يحدث فيه عطل أو حادث طارئ يؤدى إلى قطع تيار التغذية المباشرة وتستخدم تلك الوحدات عندما يتسبب العطل في انقطاع التغذية الأساسية والبديلة فى المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات.

ولفت إلى توفير خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع سيتم عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن على مستوى فروع الشركة بالمحافظة بما يضمن توفير الخدمة باستمرار لدى عملاء الشركة.

وأضاف رئيس الشركة بأنه سيتم متابعة بلاغات وشكاوى المواطنين لرصد أي شكوى أولا بأول وفى حالة حدوث أى عطل يرجى الاتصال على الخط الساخن لشكاوى الكهرباء على الرقم الموحد (١٢١) على مدار ٢٤ ساعة وأيضا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء يمكن من خلالها الإبلاغ عن الأعطال.

وحذر المهندس ايهاب الفقي سارقي التيار الكهربائي ومن يقومون بتعليق زينة رمضان وتوصيل التيار لها بطريقة غير شرعية بأنه سوف تقوم الضبطيات القضائية بالشركة وذلك بالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء لشن حملات لضبط سارقي التيار الكهربائي والتوصيلات غير الشرعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لردع سارقي الكهرباء.